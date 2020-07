Nur noch «MacGyver» funktioniert in Sat.1 am Abend

Quotennews

Die beiden anderen US-Serien taten sich im weiteren Verlauf des Abends sehr schwer.

Bisher erlebte Sat.1 mit den Staffelstarts der neuen US-Serien am Dienstagabend gemischte Gefühle. Nach gelungener Premiere folgte eine Woche später ein Up-and-Down der Einschaltquoten mit einem starkenund einem schwachen, währendam späten Abend gewohnt solide abschnitt. In dieser Woche sollte sich weiter ebnen, wohin die Reise für die US-Serien hingeht. Der Trend wird Sat.1 nur bedingt gefallen. Denn einzig «MacGyver» funktionierte. Das Remake der Kultserie legte um 20.15 Uhr einen guten Start hin. Insgesamt 1,53 Millionen Zuschauer versammelten sich für die neue Folge. Daraus ergaben sich solide 5,8 Prozent auf dem Gesamtmarkt. Aus dem jungen Publikum waren 0,66 Millionen interessierte dabei. So startete der Sat.1-Abend mit starken 9,4 Prozent Sehbeteiligung vielversprechend.Allerdings hatte «Reef Break» im Anschluss wieder deutliche Probleme. Nach guter Vorarbeit rutschte die Zielgruppen-Sehbeteiligung um 2,3 Prozentpunkte auf unterdurchschnittliche 7,1 Prozent ab. Auf dem Gesamtmarkt ging es mit 1,30 Millionen Zuschauern auf 5,0 Prozent nach unten. Anders als vor acht Tagen schaffte es «Hawaii Five-O» nicht mehr das Ruder zu drehen. Im Gegenteil, die Sehbeteiligung bei den klassisch Umworbenen rutschte auf maue 6,3 Prozent ab. Insgesamt waren nur 0,94 Millionen Zuschauer dabei, davon 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Gesamtmarktanteil fiel auf 4,7 Prozent.Im weiteren Verlauf des Abends ließ Sat.1 den Abend mit einer Reportage vonausklingen. Diese interessierte ab 23.10 Uhr noch 0,73 Millionen Fernsehende, wodurch sich die Sehbeteiligungen nach dem stetigen Abwärtstrend auf einem soliden Niveau stabilisierten. Der werberelevante Marktanteil betrug zu später Stunde solide 7,9 Prozent, insgesamt schloss die Sendung den Abend mit guten 5,9 Prozent Sehbeteiligung.