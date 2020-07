Primetime-Check

Wie lief es am Dienstagabend für Kabel Eins und sein Filmdoppel? Wie schnitt der informative ZDF-Abend ab?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 51,2%

14-49: 55,7%

Das Erste eröffnete die Primetime mit, was 2,89 Millionen Menschen ansprach. Das glich akzeptablen 10,9 Prozent bei allen. Bei den Jüngeren wurden miese 3,5 Prozent ermittelt.schloss mit 2,79 Millionen und 10,4 Prozent insgesamt an sowie mit 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ab 21.50 Uhr holtederweil 8,5 und 3,4 Prozent, bevor dieauf akzeptable 11,0 und mäßige 5,8 Prozent kletterten. Ab 22.50 Uhr letztlich kamauf 6,3 und 4,1 Prozent. Das ZDF kam ab 20.15 Uhr indes mit einerauf 2,53 Millionen Interessenten. Maue 9,6 Prozent bei allen und mäßige 4,1 Prozent bei den Jüngeren wurden ermittelt.folgte mit 8,1 und 5,4 Prozent, bevor dasmit guten 14,3 und sehr tollen 8,5 Prozent folgte.schloss mit 12,0 und 8,2 Prozent an, ehe1,46 Millionen Fernsehende unterhielt. Magere 9,0 Prozent insgesamt und mäßige 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren drin.kam ab 20.15 Uhr auf 2,14 Millionen Neugierige, RTL waren somit passable 8,1 Prozent sicher.folgte mit 1,31 Millionen und 6,6 Prozent. Bei den Werberelevanten waren wiederum gute 12,3 und maue 9,5 Prozent drin.eröffnete die Sat.1-Primetime mit 1,53 Millionen Serienfans,folgte mit 1,30 Millionen, ehedie Primetime mit 0,94 Millionen abrundete. Bei den Werberelevanten wurden sehr gute 9,4, akzeptable 7,1 und mäßige 6,3 Prozent Marktanteil ermittelt. RTLZWEI kam mitindes auf 1,12 Millionen Wissbegierige, bevormit 0,81 Millionen folgte. Bei den Umworbenen standen umwerfende 9,9 und 9,1 Prozent auf dem Zettel.ProSieben erreichte mit1,13 Millionen Showfans ab drei Jahren. In der Zielgruppe wurden mäßige 8,2 Prozent Marktanteil eingefahren.schloss mit 0,59 Millionen und 7,1 Prozent an. Kabel Eins brachte es mitauf 1,03 Millionen Will-Smith-Fans, bevor0,53 Millionen Interessenten erreichte. Bei den Werberelevanten wurden sehr gute 6,3 und 5,9 Prozent Marktanteil ermittelt. VOX letztlich zeigte zwei Folgen, was 0,89 und 1,07 Millionen Fernsehende ansprach. Bei den Umworbenen wurden passable 6,4 und sehr tolle 10,5 Prozent Marktanteil erzielt.