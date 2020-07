Wien macht den Anfang: Ab September gibt es neue «Tatort»-Folgen

TV-News

Im September beginnt die «Tatort»-Jubiläumsstaffel mit einem neuen Fall aus dem schönen Wien.

Am 6. September 2020 endet die-Sommerpause. Dann weichen die vom Publikum bestimmten Wiederholungen neuen Folgen. Den Anfang machen die Wiener Ermittler: Ab 20.15 Uhr zeigt Das Erste dann den bereits 2019 produzierten «Tatort: Pumpen». Es ist der 23. gemeinsame «Tatort» von Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser.Der Fall führt die Zwei in ein Fitnessstudio, wo neben der Arbeit mit schweren Gewichten offenbar auch Anabolika für den Muskelaufbau zum Einsatz kommen. Führte der Handel mit den verbotenen Substanzen letztlich zu dem Mord an Iovan Savic, oder gibt es weitere Motive? Während Eisner angesichts all der durchtrainierten Körper leichte Selbstzweifel kommen und er heimlich zu fasten beginnt, quält Bibi die Frage, ob sie mit ihrer neuen Beziehung einmal mehr auf den Falschen reingefallen ist …Im weiteren Verlauf des Herbsts wird es zudem einen zweiteiligen Jubiläumskrimi geben, in dem unter Regie von Pia Striemann und Dominik Graf erstmals die Teams aus München und Dortmund gemeinsam ermitteln .Vor der Kamera stehen unter anderem die den «Tatort» bald verlassende Aylin Tezel, Rick Okon, Jörg Hartmann, Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl.