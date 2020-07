Stärkste «CSI»-Quote des Jahres lässt Nitro auftrumpfen

3 Quotengeheimnisse

Daneben ziehen wir eine leicht ernüchterne Bilanz für die Pandemie-Serie «Sløborn» bei ZDFneo und haben den Start des neuen WDR-Formats «Quizz dich auf 1» im Blick.

Bis zu fünf Prozent Marktanteil für «CSI»

«Quizz dich auf 1» legt Fehlstart hin

ZDFneo: «Sløborn» nicht so stark wie alte Krimis

Seit etlichen Wochen setzt Nitro am Sonntagabend auf ein unverändertes Erfolgsrezept mit dem immer gute bis sehr gute Einschaltquoten bei Jung und Alt zu holen sind. Wöchentlich begeistert dort die US-Krimi-Serieim Original ab 21.45 Uhr und zuvor die Spin-Offsund. An diesem Sonntag lief es für das Krimi-Programm besonders gut. Um 222.35 Uhr mauserte sich die Serie auf stattliche 5,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Zu später Stunde waren immer noch 780.000 Zuschauer in der Sparte dabei. Zuvor erreichte der New-York-Ableger fast eine Million Zuschauer (0,91 Millionen). Nachdem «CSI: Miami» noch auf einem gewohnt soliden Niveau von 2,4 Prozent Marktanteil insgesamt und 2,5 Prozent bei den Umworbenen losgelegt hatte, bewegte sich der «CSI»-Abend in der Folge immer zwischen starken 3,0 und überragenden 4,1 Prozent insgesamt und kletterte beim werberelevanten Publikum von 3,5 über 3,8 auf besagte 5,0 Prozent - die stärkste Sehbeteiligung für das Original-«CSI» bei Nitro seit dem 4. August 2019. Dank der bärenstarken Primetime sicherte der Nischensender am Sonntag beachtliche 2,7 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag in der Sparte nur 0,1 Prozentpunkte hinter DMAX auf Rang zwei, das vor allem am Nachmittag mit bis zu 5,3 Prozent fürauftrumpfte und ebenfalls sehr gut unterwegs war.Am Montagabend startete im WDR das neue Formatmit Moderator Guido Cantz. Mit viermonatiger Corona-Verspätung ging das Quiz um 22.15 Uhr erstmals auf Sendung. Großen Anklang fand die Show zur Premiere allerdings nicht. Insgesamt schalteten nur 0,32 Millionen Interessierte zu. Das entsprach nur mauen 1,6 Prozent Anteil auf dem Gesamtmarkt. Beim jungen Publikum ging die erste Folge mit miesen 0,2 Prozent unter. Im Sendegebiet des WDR war «Quizz dich auf 1» mit 5,2 Prozent klar vom gewohnten Senderschnitt entfernt, obwohlim Vorfeld für eine gute Vorarbeit mit 8,6 Prozent Sehbeteiligung gesorgt hatte.Wenn ZDFneo alte Krimireihen in der Primetime zeigt, sind stark überdurchschnittliche Einschaltquoten fast immer sicher. An manchen Tagen hält man damit sogar mit dem ein oder anderen schwächeren Format im Hauptprogramm mit. Am Donnerstag- und Freitagabend setzte ZDFneo einmal nicht auf alte Ware, sondern probierte die neue Katastrophenserieaus. Jeweils vier Folgen mit anschließender Dokumentation liefen an beiden Tagen über den Äther. Nach solidem Beginn ließ das Interesse für die Produktion jedoch schnell nach. Waren am Donnerstag zur besten Sendezeit noch 540.000 Zuschauer dabei, waren es einen Tag später nur noch 440.000. Schon am Donnerstag war ZDFneo mit «Bares für Rares» am Vorabend erfolgreicher. Starke 4,0 standen durchschnittlichen 2,4 Prozent Marktanteil gegenüber. Am Freitag kam «Sløborn» zum Finale immerhin auf 2,5 Prozent. Beim jungen Publikum erzeugte die hochgelobte Pandemie-Serie kaum Interesse. Zum Teil rutschte die Serie auf 0,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab, 1,9 Prozent waren das Höchste der Gefühle. Linear fiel das Interesse überschaubar aus. Die Ergebnisse in der Mediathek werden zeigen, ob die Serie doch noch ein Erfolg wird.