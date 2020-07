TV Now eröffnet «Die Sex-Klinik»

TV-News

Für das Premium-Segment auf TV Now: In einer neuen Doku bittet der Streaminganbieter zur Sexualsprechstunde bei einer bekannten Sexualtherapeutin, einer Gynäkologin sowie einem Facharzt für Urologie.

Das Thema Sex mag zwar kein gesellschaftliches Tabu-Thema mehr sein, dennoch besteht weiterhin enormer Rede- und Aufklärbedarf – nicht zuletzt auch deshalb, weil sich eben doch noch immer eine gewisse Tabuhürde in vielen Köpfen befindet. So kommen Sendungen wie das Sat.1-Experiment «Mütter machen Porno» zustande . TV Now möchte ab August für Aufklärung sorgen und startet daher eine neue Doku namensDas Format wird sein Debüt am 18. August 2020 feiern. TV Now bezeichnet es als "Sexualsprechstunde bei einer bekannten Sexualtherapeutin, einer Gynäkologin sowie einem Facharzt für Urologie". Darin soll "offen, ehrlich, direkt und einfach über intime Probleme aller Art gesprochen" werden, darüber hinaus sollen Lösungen aufgezeigt werden.Empfangen werden männliche und weibliche Patienten in lockerer, ungezwungener Atmosphäre. «Die Sex-Klinik» ist eine Produktion von RTL Studios und läuft exklusiv auf TV Now Premium und Premium+. Zu den Experten im Format zählen Volker Wittkamp aus Köln, Facharzt für Urologie und bekannt aus «Klinik am Südring», und Dr. med. Sheila de Liz, unter anderem bekannt aus «Zwanzig mal Sex». Beide betreiben den TikTok-Kanal @doktorsex.