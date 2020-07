Warner erhört das Flehen der Kinos: «Tenet» hat einen definitiven Starttermin

Kino-News

Keine Verschieberei mehr: Christopher Nolans heiß erwarteter Thriller «Tenet» wird ab Ende August dort starten, wo man Corona vergleichsweise im Griff hat.

Eines der in jüngster Zeit am heißesten debattierten Themen innerhalb der Kino- und Filmbranche hat ein Ende gefunden: Nach mehreren Verschiebungen, unsicheren Startterminen und eifriger Diskussionen (nicht nur) auf Branchenportalen, ob der Film einen globalen Start erhalten oder schrittweise veröffentlicht werden sollte, steht der-Start fest. Und dieses Mal müssen Fans von Regisseur Christopher Nolan, zumindest laut Warner Bros., nicht mehr bangen, ob eine erneute Verschiebung folgen wird.Der nicht nur von Filmfans, sondern vor allem von Kinobetrieben heiß herbeigesehnte Sci-Fi-Thriller wird in Deutschland und vielen weiteren Märkten am 27. August 2020 anlaufen. Sämtliche Märkte, in denen «Tenet» zu diesem Termin startet, haben gemeinsam, dass man dort die Corona-Pandemie relativ gut im Griff hat. In den USA wiederum plant Warner Bros. einen innerhalb der Nation gestaffelten Start – ganz so wie in einer früheren Kino-Ära, als selbst potentielle Blockbuster nur nach und nach die Vereinigten Staaten eroberten, statt auf einen Schlag.Der US-Start von «Tenet» erfolgt am 2. September 2020, und zwar in ausgewählten Städten, in denen die Corona-Anstreckungsrate annehmbar ist. In «Tenet» spielen unter anderem John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh und Michael Caine mit. Dem neuen Film von «Inception»-Regisseur Christopher Nolan wird das Potential zugesprochen, den bereits geöffneten Kinos wieder zu größeren Publikumszahlen zu verhelfen.