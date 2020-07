US-Fernsehen

Hollywood-Star George Clooney inszeniert für Amazon eine Adaption der Moehringer-Memoiren.

Clooney springt von Streamingdienst zu Streamingdienst: Kürzlich beendete er die Produktion des Netflix-Sci-Fi-Films «The Midnight Sky», in dem er einen einsamen Wissenschaftlier in einer postapokalyptischen Welt spielt. Unter anderem wirkt auch Felicity Jones in dem Film mit. Laut 'Deadline Hollywood' hat sich George Clooney direkt schon das nächste Projekt angelacht: Für Amazon wird er eine Adaption vonproduzieren und inszenieren.Basierend auf den Memoiren von J.R. Moehringer wird der Film von einem Mann erzählen, der in der Bar seines Onkels auf der Suche nach einer Vaterfigur ist. Sony Pictures wollte den Stoff ursprünglich mit Regisseur Ted Melfi verwirklichen. Als Melfi ausstieg, veräußerte Sony Pictures seine Option an der Buchvorlage an Amazon.Clooney inszenierte in jüngerer Vergangenheit ein paar Folgen der Hulu-Serie «Catch-22» und den Kino-Misserfolg «Suburbicon» ► . Zuvor floppte bereits «The Monuments Men». Mehr Erfolg und Anerkennung erlangte er mit dem Polit-Thriller «The Ides of March – Tage des Verrats» und dem politischen Mediendrama «Good Night, and Good Luck».