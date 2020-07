Ridley Scotts Entführungsdrama «Alles Geld der Welt» fällt durch

Quotennews

Während bei RTLZWEI «Alles Geld der Welt» etwas enttäuschte, fiel bei VOX «Promi Shopping Queen» völlig durch.

Am Sonntagabend zeigte RTLZWEI das mehrfach für verschiedene große Filmpreise nominierte Dramavon Regisseur Ridley Scott. Der Film mit Michelle Williams und Mark Wahlberg, der unter anderem aufgrund eines gewaltigen Gagengefälles zwischen Williams und Wahlberg in die Schlagzeilen geriet sowie aufgrund sehr kurzfristiger Nachdrehs, um Kevin Spacey durch Christopher Plummer zu ersetzen, stieß beim Publikum des Senders trotz seiner Namhaftigkeit allerdings auf wenig Gegenliebe.Ab 20.15 Uhr schauten nur 0,20 Millionen Werberelevante rein, damit holte «Alles Geld der Welt» ► miese 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Mit 0,61 Millionen Fernsehenden waren unterdessen maue 2,2 Prozent insgesamt drin.legte ab 22.55 Uhr etwas zu und ließ die Quoten auf 2,7 Prozent bei allen ansteigen sowie auf maue 3,7 Prozent bei den Werberelevanten.Ab 20.15 Uhr landete VOX hingegen miteinen argen Misserfolg: 0,71 Millionen Neugierige, darunter 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährige, brachten dem Kanal aus der RTL-Senderfamilie nur dürftige 2,7 Prozent Marktanteil insgesamt ein sowie 3,6 Prozent bei den Werberelevanten.