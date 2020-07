RTL: «Overdrive» und «Baby Driver» fahren durchwachsene Zahlen ein

Quotennews

Auto-Action-Abend mit angezogener Handbremse: «Overdrive» und «Baby Driver» enttäuschen nicht, überzeugen aber auch nicht.

Filmfacts: «Overdrive» Kinostart: 29. Juni 2017

Genre: Action/Thriller

FSK: 12

Laufzeit: 96 Min.

Kamera: Laurent Barès

Buch: Michael Brandt, Derek Haas

Regie: Antonio Negret

Darsteller: Ana de Armas, Scott Eastwood, Gaia Weiss, Freddie Thorp, Clemens Schick

OT: Overdrive (FR/USA 2017)

Bei RTL standen am Sonntagabend Autos im Mittelpunkt. Los ging es mit dem Actioner, in dem «Knives Out»-Star Ana de Armas mitspielt. In unserer Kino-Kritik hieß es über die Produktion : "«Overdrive» ist ein handwerklich gut gemachter Actionreißer, bei dem tatsächlich Dinge explodieren und Autos in die Luft fliegen dürfen – nur eben eine Nummer kleiner als bei «Fast & Furious» und Co. Entsprechend gestaltet sich der Film dann auch nur leidlich unterhaltsam, denn trotz einer guten Chemie im Cast bleibt die Handlung auf recht austauschbarem Thriller-Niveau." Mit 1,80 Millionen Interessenten fiel ab 20.15 Uhr die Reichweite mau aus.6,1 Prozent Marktanteil standen auf dem Tacho, bei den Umworbenen reichte es wenigstens für mäßige 10,3 Prozent. 0,83 Millionen Werberelevante schauten rein.folgte mit 1,33 Millionen Filmfans. Edgar Wrights von der Kritik gefeiertes Auto-Action-Quasi-Musical kam somit auf mäßige 7,1 Prozent bei allen. 0,62 Millionen Jüngere sorgten in der Zielgruppe ab 22 Uhr wiederum für passable 11,4 Prozent.Ab 19.05 Uhr zeigte RTL hingegen. Die tierische Vorabendsendung lockte 1,71 Millionen Menschen zu RTL, darunter befanden sich 0,57 Millionen Werberelevante. Damit standen mäßige 7,2 Prozent Marktanteil insgesamt auf dem Zettel und maue 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.