«Kong: Skull Island»: Riesiger Kong, hohe Quoten

Quotennews

Der Monsterfilm «Kong: Skull Island» holte am Sonntagabend erfreuliche Zahlen für ProSieben.

Filmfacts: «Kong: Skull Island» Kinostart: 9. März 2017

Genre: Abenteuer/Action

FSK: 12

Laufzeit: 118 Min.

Kamera: Larry Fong

Musik: Henry Jackman

Buch: Dan Gilroy, Max Borenstein, Derek Connolly

Regie: Jordan Vogt-Roberts

Darsteller: Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John C. Reilly, John Goodman, Thomas Mann, John Ortiz, Tian Jing

OT: Kong: Skull Island (USA/VNM 2017)

"Eine Vollkatastrophe istnur deshalb nicht geworden, weil die erste halbe Stunde des Monster-Blockbusters recht gelungen ist und sich die Animation der spektakulären Riesentiere durchaus sehen lassen kann. Davon aber abgesehen, gibt es hier Niemanden, der sich mit dem Mitwirken an Jordan Vogt-Roberts‘ Film mit Ruhm bekleckert hat", urteilte Filmkritikerin Antje Wessels in ihrer Rezension zum Action-Abenteuer mit Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John C. Reilly, John Goodman, Thomas Mann, John Ortiz und Tian Jing.Mit 566,7 Millionen Dollar Einnahmen weltweit bei einem Budget von 185 Millionen war der Film, der im selben Universum spielt wie die zwei «Godzilla»-Filme aus dem Hause Warner Bros., jedoch ein wirtschaftlicher Erfolg. Bei ProSieben lief «Kong: Skull Island» am Sonntagabend ab 20.15 Uhr ebenfalls erfolgreich.0,94 Millionen Umworbene schauten rein, damit wurden sehr gute 11,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ermittelt. Beim Gesamtpublikum unterdessen holte der Münchener Privatsender mit einer Reichweite von 1,98 Millionen Filmfans eine Sehbeteiligung in der Höhe von alles in allem sehr starken 6,9 Prozent. Ab 22.30 Uhr sankwiederum auf tolle 5,8 Prozent insgesamt und mäßige 8,1 Prozent bei den Werberelevanten.