Primetime-Check

Wie viele Zuschauer feierten bei der Seeparty von Florian Silbereisen im Ersten mit? Was gab es für die Filme bei ProSieben und Sat.1 zu holen? Dies und mehr im Primetime-Check …

Florian Silbereisens Seepartyhat dem Ersten zum Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum verholfen: 4,31 Millionen Zuschauer schalteten ab 20.15 Uhr ein, 19,7 Prozent Marktanteil resultierten daraus. Zudem entsprachen 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige einer guten Quote in Höhe von 8,1 Prozent. Das ZDF programmiertedagegen, 3,99 Millionen Zuschauer entschieden sich für die Krimi-Wiederholung. 17,1 Prozent Marktanteil kamen so zustande. Bei den 14- bis 49-Jährigen führten 0,30 Millionen Zuseher zu 5,7 Prozent Marktanteil.Beim jungen Publikum war ProSieben ganz vorne dabei: «Begabt – Die Gleichung eines Lebens» ► hat 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährige angespült, die Quote lag bei tollen 13,6 Prozent. 1,21 Millionen Zuschauer wurden insgesamt gezählt. RTL musste sich mit seinendahinter anstellen und generierte nur 12,2 Prozent Marktanteil – auch wenn das für die Juli-Ausstrahlungen der Reihe einen Rekord darstellte. 1,49 Millionen Zuschauer verfolgten die TV-Rankingshow insgesamt, 0,63 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Sat.1 kann mit der Performance vonzufrieden sein: 0,49 Millionen Umworbene brachten dem Sender ordentliche 9,1 Prozent Marktanteil ein. Auf 1,41 Millionen belief sich die absolute Reichweite, RTL war demnach nicht weit entfernt.Bei VOX floppte eine Doku über Whitney Houston:wollten nur 0,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen, in der jungen Zielgruppe kamen nicht mehr als 5,0 Prozent Marktanteil zustande. Auf einem ähnlichen Niveau bewegte sich Kabel Eins mit drei Wiederaufgüssen von, die Marktanteile in Höhe von 4,2, 4,3 sowie 5,2 Prozent verzeichneten. Die absoluten Sehbeteiligungen beliefen sich dabei auf 0,59, 0,71 sowie 0,81 Millionen. Und RTLZWEI? Hier war die dreistündige Dokunicht über 0,42 Millionen Gesamtzuschauer und durchwachsene 4,3 Prozent in der Zielgruppe hinausgekommen.