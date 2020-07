«Gleichung des Lebens» = Gleichung des Erfolgs für ProSieben

Quotennews

Mit der Dramedy hat ProSieben am Samstagabend die meisten jüngeren Zuschauer angesprochen. Vom Vorabend kommen dagegen schlechte Nachrichten, «The Orville» ist hier böse eingeknickt.

Die US-Dramödiehat ProSieben am Samstag die Marktführung in der Zielgruppe eingebracht: 0,73 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer waren dafür genug, 13,6 Prozent Marktanteil sprangen so heraus. Damit lief es ähnlich gut wie bei der Free-TV-Premiere im August 2019, die ebenfalls an einem Samstagabend gelaufen war: Damals standen bei 0,88 Millionen Umworbenen 13,3 Prozent Marktanteil zu Buche. Insgesamt 1,21 Millionen Zuschauer sahen zu.hat anschließend Federn lassen müssen und hat nur noch 7,4 Prozent der Werberelevanten angesprochen, die absolute Reichweite sackte auf 0,65 Millionen. Bei Sat.1 kann man dagegen mit beiden Filmen zufrieden sein:hatte zunächst 9,1 Prozent vorzuweisen,danach 8,2 Prozent.Richtig schlechte Neuigkeiten kommen übrigens aus dem Vorabend von ProSieben: Hier wiederholt der Sender seit vergangener Woche den Science-Fiction-Klamauk. Nachdem die erste Episode vor einer Woche noch solide 9,2 Prozent verzeichnet hatte, gab es nun bloß noch 3,7 Prozent gegen 17.05 Uhr zu holen. Dieschnitt mit 4,4 Prozent ebenso schlecht ab, selbstblieben bei miesen 5,6 sowie 7,7 Prozent hängen – und das alles wohlgemerkt ohne große Konkurrenz durch die «Sportschau» zum Beispiel. Erstrettete sich mit 10,1 Prozent in den zweistelligen Bereich.