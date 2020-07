«Greatest #AtHome Videos»: CBS punktet mit Clipshow

US-Quoten

Etwas mehr als dreieinhalb Millionen Zuschauer reichten bereits für einen glanzlosen Tagessieg. In der Zielgruppe gewann «SmackDown».

CBS hat mit der Clipshowein gutes Rating in der Zielgruppe eingefahren: 0,4 Prozent standen um 20 Uhr zu Buche. 3,58 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei, was beim Gesamtpublikum dem Tagessieg entsprach. Damit lief es um 20 Uhr besser für CBS als für die nachfolgenden Serien-Wiederholungen vonund– die blieben nämlich bei 0,3 Prozent hängen sowie bei Reichweiten in Höhe von 3,26 Millionen sowie 3,32 Millionen.Zielgruppen-Sieger wurde jedoch nicht CBS, sondern FOX:erzielte dort 0,5 Prozent im Rating. Die absolute Reichweite hingegen verweilte knapp unter der Zwei-Millionenmarke. Bei NBC schnitt ab 21 Uhr dieangesichts von 0,4 Prozent solide ab, im Schnitt sahen 2,85 Millionen Amerikaner zu.hat im Re-Run davor nur 0,3 Prozent bei 2,30 Millionen Zusehern erzielt.ABC hat die Primetime mit einem Wiederaufguss vonbegonnen und damit 0,3 Prozent in der Zielgruppe verbucht.hat sich anschließend auf durchschnittlich 0,4 Prozent gesteigert. The CW blieb wie gewohnt mitundbei 0,1 Prozent kleben.