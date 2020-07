Ulmen & Tschirner: Die «Tatort»-Fans haben gesprochen

TV-News

… am Sonntagabend läuft daher im Rahmen der Jubiläumswiederholungen noch ein Fall aus Weimar.

Cast & Crew Vor der Kamera:

Christian Ulmen («Herr Lehmann») als Lessing, Nora Tschirner («Keinohrhasen») als Kira Dorn, Thorsten Merten («Spreewaldkrimi») als Kurt Stich, Fritzi Haberlandt («liegen lernen») als Siegrid Weischlitz, Florian Lukas («Good Bye, Lenin!») als Roy Weischlitz, Thomas Wodianka als Karsten „Flamingo“ Schmöller, Sebastian Hülk («Ghetto») als Frank Voigt, Matthias Matschke («Pastewka») als Johann Ganser und viele mehr

Hinter den Kulissen:

Regie: Gregor Schnitzler, Buch: Murmel Clausen und Andreas Pflüger, Musik: Christopher Bremus, Kamera: Ralf Noack, Schnitt: Kai Schröter, Produzenten: Nanni Erben, Quirin Berg und Max Wiedemann, Produktion: Wiedemann & Berg Television

Weimar macht's Münster gleich: Nachdem im Rahmen der sich am Publikumswunsch orientierenden-Sonntagswiederholungen bereits die Schmunzel-«Tatort»-Stadt Münster zwei Wochen hintereinander im Dienst war, gelingt nun der anderen «Tatort»-Stadt mit Witz dieses Kunststückchen. Wie Das Erste mittelt, wird es am 26. Juli 2020 deshalb ab 20.15 Uhr erneut den Neunzigminüter «Tatort – Der treue Roy» zu sehen geben.«Tatort – Der treue Roy» lief erstmals im Juni 2016 und ist der dritte Einsatz der von Nora Tschirner und Christian Ulmen verkörperten Ermittler Dorn und Lessing. 9,85 Millionen Menschen schalteten damals ein. Unsere Filmkritik zum Krimi fiel damals wohlwollend-solide aus Darum geht's: In der Nähe Weimars wird in der Hochofenschlacke eines Stahlwerks die Leiche von Roy Weischlitz entdeckt, der im Werk am Abstich beschäftigt war. Schnell wird den Kommissaren Kira Dorn und Lessing klar, dass er ermordet wurde. Roy lebte mit seiner Schwester Siegrid zusammen, mit der ihn, Siegrid zufolge, ein inniges Verhältnis verband. Doch die Kommissare finden heraus, dass zwischen den Geschwistern ein Krieg herrschte, gegen den die Schlacht bei Jena und Auerstedt ein minderer Disput war. Siegrid hat ihren Bruder allem Anschein nach gehasst. Sie machte Roy für ihr zerstörtes Lebensglück mit ihrem Ex-Verlobten Karsten alias "Flamingo" verantwortlich, der durch Roys Schuld ein Bein verlor. Dieses tragische Ereignis war für Karsten der Beginn einer beispiellosen Abwärtsspirale. Jetzt haust er als alkoholkrankes Wrack in einer verlassenen Tankstelle.