Stage veröffentlicht ihr erstes Musical-Konzert zum Streamen

Vermischtes

Das VOD-Konzert ist «Musicalstars Unplugged» betitelt und setzt auf Musicalstars wie Kristina Love, Pasquale Aleardi und Mathias Edenborn.

Weitere Infos Produziert wurde «Musicalstars Unplugged» von Simone Linhof, Director Artistic Production Stage Entertainment Germany, das Konzert entstand unter der Regie von Dr. Britta Heiligenthal und der Sterntaucher Filmproduktion.



Die Stage Entertainment GmbH, die für zahlreiche Musical-Bühnenproduktionen in Deutschland verantwortlich ist, entdeckt das Streaming für sich: Wie das Unternehmen mitteilt, bietet sie miterstmals ein von ihr verwirklichtes Musicalkonzert als Stream an. Zugänglich ist es über musical.de, ein Teil der Erlöse kommt laut Stage Entertainment Kindern zugute, die durch die Pandemie besonders betroffen sind.«Musicalstars Unplugged» dauert 92 Minuten und versteht sich als "singendes Get-Together" mit einem spannenden Kreis deutscher Musicalstars. Mit dabei sind Gino Emnes, Maricel, Kristina Love, Pasquale Aleardi, Mathias Edenborn, John Vooijs, Sabrina Weckerlin und, als Special Guest, Anton Zetterholm.Dargeboten werden bekannte Musicalhits in deutscher und englischer Sprache sowie Titel aus ganz neuen Shows. Zur Setlist zählen "Time Of My Life" aus «Dirty Dancing», "Waving Through A Window" aus «Dear Evan Hansen», "Griechischer Wein" und "Ein Ehrenwertes Haus" aus «Ich war noch niemals in New York» , "Rodeo Drive" aus «Pretty Woman» sowie "Totale Finsternis" aus «Tanz der Vampire». Zudem werden unter anderem Nummern aus «Wicked», «Das Phantom der Oper», «A Star Is Born» ► und dem Tina-Turner-Musical gesungen.