«Big Brother» startet schon Anfang August

US-Fernsehen

Der TV-Sender CBS hat seine Hausaufgaben für die 22. Staffel des Formats gemacht.

Die Reality-Show «Big Brother» ist die bisher jüngste Produktion, die trotz der in den USA immer noch ausufernden Coronavirus-Pandemie wieder aufgenommen wird. Der TV-Sender CBS kündigte am Donnerstag an, dass die 22. Staffel erneut eine „All Stars“-Staffel ist und bereits am 5. August auf Sendung geht. Los geht’s um 21. Uhr mit einer zweistündigen Ausgabe, bevor das Format drei Mal die Woche gesendet wird.Am Sonntag und Mittwoch gibt es Zusammenschnitte der vergangenen Tage, am Donnerstag folgt die Live-Show, die von Julie Chen Moonves moderiert wird. Um den sich im Zuge der Pandemie entwickelnden Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien zu entsprechen, mussten alle Teilnehmer eine Quarantänezeit durchlaufen, bevor sie im Haus aufeinander treffen würden. Währenddessen werde es immer wieder Corona-Tests geben.CBS teilte auch mit, dass die Bewohner des Hauses keinen Kontakt zu den Crew-Mitgliedern haben werden. Das gesamte Team ist vor Beginn der Arbeiten ebenfalls an COVID-19 getestet wurde. Sie werden täglich auf Symptome untersucht. Darüber hinaus gibt es aus Sicherheitsgründen kein Studiopublikum.