«Missing Lisa»: ZDFneo zeigt belgisch-deutsche Dramaserie

Die Deutschlandpremiere von «Missing Lisa» findet im September dieses Jahres statt.

Vor fünf Jahren ist Lisa (Indra Cauwels) auf dem Fernwanderweg GR 5, der von Rotterdam nach Nizza führt, spurlos verschwunden. Später wird ihr Reisetagebuch gefunden. Die Polizei geht von Selbstmord oder einem Gewaltverbrechen aus. Um Lisa zu gedenken, machen sich ihre besten Freunde Zoë (Violet Braeckman), Michiel (Boris van Severen) und Ylena (Laurian Callebaut) nun auf, den Wanderweg selbst zu bestreiten. Was mit der Suche nach Lisa beginnt, wird für sie alle zu einer Reise zu sich selbst …Wie es weitergeht, zeigt ZDFneo ab dem 9. September 2020 immer mittwochs um 23.15 Uhr. Ab dann strahlt der öffentlich-rechtliche Digitalsender nämlich die belgisch-deutsche Dramaserieals deutsche TV-Premiere aus.Wöchentlich werden Doppelfolgen der achtteiligen Serie gezeigt. In der ZDFmediathek werden am 9. September um 10 Uhr auf einen Schlag alle Folgen veröffentlicht.