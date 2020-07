Streaming im Blick: AGF weist erstmals Sehdauern von Netflix & Co. aus

Vermischtes

Überraschende Ergebnisse mit einem großen Aber: Netflix und Amazon Prime werden auf dem Fernseher deutlich weniger pro Tag gesehen als klassische Angebote.

„ Mit der Integration von Mess-Routern in die klassischen AGF-Panelhaushalte schließen wir sukzessive weitere Messlücken und bauen unseren Single-Source-Ansatz im eigenen Panel konsequent aus. Dies ist ein richtungsweisendes Projekt, im Rahmen dessen wir der immer stärker differenzierenden Bewegtbildnutzung begegnen. ” Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung

Es wurde lange angekündigt und wurde noch länger geplant: Die AGF will sich dem wandelnden Fernsehmarkt anpassen und auch die Sehdauer von VOD-Plattformen messen sowie ausweisen. Nun ist ein großer Schritt getan: Die AGF Videoforschung erweitert die Reichweitenmessung und stellt ihr neues Projekt vor: Das AGF Smart Meter. In diesem Rahmen misst das Unternehmen über Router die Nutzung von Streaming-Diensten und -Plattformen via Smart-TV. Die Mess-Router-Technologie wurde von der GfK im Auftrag der AGF entwickelt.Somit soll fortan die durchschnittliche tägliche Sehdauer ausgewählter Videoplattformen wie Netflix und Amazon Prime Video auf dem Fernseher (dem sogenannten "Big Screen") ermittelt werden. Ein perspektivisch auf dieser Messung aufsetzendes Monats-Reporting wird die Nutzungsdauern für vorerst sieben Zielgruppen darstellen und soll zukünftig um weitere Zielgruppen, Angebote und Endgeräte ausgebaut werden. Der aktuelle Stand des Smart Meter: Die Mess-Router liefern bereits regelmäßig Daten aus rund 590 AGF-Panelhaushalten mit über 1.200 Personen.Die ersten Ergebnisse liegen auch schon vor – und sie werden die klassischen TV-Anbieter beruhigen: Im ersten Report für den Monat Juni 2020 kommt Netflix bei den ab 14-Jährigen am Smart-TV auf eine durchschnittliche tägliche Sehdauer von 7 Minuten. Amazons Streaming-Dienst Prime Video wurde durchschnittlich 4 Minuten auf dem Big Screen gesehen und YouTube 3 Minuten täglich. Zum Vergleich: Die Nutzung des TV-Contents (linear und non-linear) über alle Endgeräte lag im Juni in dieser Zielgruppe bei durchschnittlich 216 Minuten pro Tag.Dass auf den klassischen TV-Content immer noch der mit Abstand größte Teil der Nutzung entfällt, sollte man jedoch nicht als zu große Ansage notieren. Denn Netflix und Co. werden zusätzlich häufig via Laptop, Smartphone und Tablet konsumiert. Eine Erhebungslücke, die der AGF bewusst ist. Sie kündigt an, perspektivisch auch die Nutzung der Streaming-Dienste auf weiteren, internetfähigen Endgeräten zu erfassen.