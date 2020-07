«Bares für Rares» holt sich am Abend den Tagessieg

Quotennews

Während das ZDF am Mittwochabend mit «Bares für Rares» Erfolg hatte, ging Das Erste mit einem Loveparade-Drama baden.

Am Dienstag war es im ZDF wieder Zeit für eine Abendausgabe der äußerst populären Trödelshow. Unter anderem wurden im Rahmen dieser Sendung im Mainzer Sender ab 20.15 Uhr ein Oldtimer-Moped mit dem Spitznamen Blechbanane behandelt. 4,90 Millionen Menschen sahen sich die Antiquitätenversteigerung mit Promigast und Skirennfahrer Felix Neureuther an. Das mündete in sehr tolle 18,5 Prozent Marktanteil insgesamt sowie in den Tagessieg – keine andere Sendung erreichte am Mittwoch so viele Menschen.Mit 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährigen landete das ZDF beim jungen Publikum bei einem Marktanteil in der Höhe von sehr guten 7,6 Prozent. Bei den Jüngeren holte sichden Tagessieg. Ab 19.40 Uhr waren 1,01 Millionen 14- bis 49-Jährige bei der RTL-Sendung mit von der Partie.Im Ersten fiel eine Wiederholung des Dramasdurch. Ab 20.15 Uhr erreichte der Film mit Jella Haase in der Rolle einer Überlebenden des Loveparade-Unglücks von Duisburg 1,83 Millionen Menschen. Das mündete in magere 6,9 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,40 Millionen Jüngere reichten wenigstens für mäßige 5,6 Prozent beim Publikum im Alter von 14 bis 49 Jahren.