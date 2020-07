Im August kehrt «The Rain» zurück

TV-News

Netflix veröffentlich schon bald die dritte und abschließende Staffel der dänischen Mysteryserie «The Rain».



Vor rund einem Jahr bestellte Netflix eine dritte Staffel seiner dänischen Mysteryserie. Es sollte zudem der Abschluss von «The Rain» werden. Und schon bald können Serienfans entscheiden, wie sie das Finale der dänischen VOD-Produktion finden. Denn die Finalstaffel von «The Rain» ist ab dem 6. August dieses Jahres auf dem Streamingdienst abrufbar.Sie setzt viele Jahre, nachdem der Regen die Bevölkerung Skandinaviens dezimierte, an. In den abschließenden Episoden wollen Simone und Rasmus die Menschheit endlich retten. Doch über die Methode sind sie sich uneinig …Zum Cast gehören Mikkel Boe Folsgaard, Alba August, Lucas Lynggaard Tonnesen, Lars Simonsen, Iben Hjejle, Lukas Lokken, Angela Bundalovic, Sonny Lindberg, Jessica Dinnage und Johannes Kuhnke. Bislang liegen 14 Episoden der Serie vor. Am 15. August veröffentlicht Netflix wiederum die fünfte Staffel der Dramedy. Der Stress des Schulleiter-Jobs beeinträchtigt darin Hjørdis' Verhältnis zu Rita und Uffe. Ein alter Schwarm tritt in Ritas Leben. Und Jeppe kommt mit gebrochenem Herzen nach Hause …