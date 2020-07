Hoch die Löffel: Dann startet «The Taste»

TV-News

Männerrunde in der Jury und eine neue Moderatorin: Anfang September geht «The Taste» weiter.

Anfang September heißt es in Sat.1 wieder: Messer wetzen, Ofen vorheizen und Löffel polieren! Denn die Primetime-Koch-und-Blindverkostungs-Showgeht in die achte Runde! Der Startschuss erfolgt am Mittwoch, den 2. September 2020, um 20.15 Uhr. Wie bereits länger bekannt ist, ringen dann die Spitzenköche Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin um die besten Kochtalente – anders als in den Vorjahren gibt es also eine rein männliche Jury.Zudem gibt es eine neue Moderatorin: Durch die neuen Folgen führt Angelina Kirsch, die bei Netflix bereits durch die Backshow «Wer kann, der kann» führte. Auf dem Spiel steht für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Preisgeld in der Höhe von 50.000 Euro und zudem ein Deal für ein eigenes Kochbuch.«The Taste» wurde von Red Arrow Studios entwickelt, in Deutschland produziert Redseven Entertainment die Show. Kleiner Rückblick: Im Durchschnitt erreichte die siebte «The Taste»-Staffel 1,24 Millionen Fernsehzuschauer und 4,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den Umworbenen standen 0,61 Millionen Zuschauer auf der Uhr, mit 7,4 Prozent Marktanteil hat sich für den Sender Sat.1 der Aufwand nicht sonderlich gelohnt.