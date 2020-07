«Das perfekte Dinner» macht Satz nach oben

Quotennews

Statt leicht unterdurchschnittlichen Einschaltquoten verbuchte die VOX-Vorabendsendung zum ersten Mal seit Mitte Mai wieder sehr starke Zahlen in der klassischen Zielgruppe.

Schon längst wird auch beimCorona-bedingt nur noch mit Abstand und Plexiglasscheiben zwischen den Stühlen serviert. Am Quotenverlauf hat die inhaltlich nötige Veränderung wenig überraschend keine Auswirkungen gehabt. Wochenlang verbuchte der VOX-Dauerbrenner nur unterdurchschnittliche Quoten. Doch an diesem Dienstag machte das Format einen überraschenden Sprung nach oben. Um ganze 2,5 Prozentpunkte verbesserte sich «Das perfekte Dinner» im Vergleich zum Vortag. Statt mauen 6,0 standen bei den 14- bis 49-Jährigen nun sehr starke 8,5 Prozent zu Buche - das beste Zielgruppen-Ergebnis für das Daily-Format seit dem 27. März 2020.Insgesamt näherte sich die Folge deutlich dem Senderschnitt an. Da im Vergleich zum Vortag 0,91 statt 0,77 Millionen Zuschauer dabei waren, ging die Sehbeteiligung auf vielversprechende 4,2 Prozent nach oben. Aus dem jungen Publikum schalteten 400.000 ein. In den nächsten Tagen wird sich zeigen müssen, ob dieser starke Anstieg nur einmalig war oder ob sich «Das perfekte Dinner» zumindest mit den Teilnehmern in dieser Woche weiter bei so guten Zahlen halten kann.Im Vorfeld der Sendung lief es bereits fürrecht solide. Ab 18 Uhr generierte das Dating-Format mit 0,30 Millionen Umworbenen gute 7,6 Prozent. In der Primetime fiel die Zielgruppen-Sehbeteiligung zunächst wieder auf maue 5,8 und später 6,4 Prozent fürzurück. Erstholte ab 23.15 Uhr wieder erfolgreiche Werte für VOX zurück. Der Anteil auf dem werberelevanten Markt stieg auf gute 7,8 Prozent an. Im Vergleich zur besten Sendezeit gingen von 0,81 Millionen kaum Zuschauer verloren, weshalb das Magazin auch insgesamt mit 0,66 Millionen Fernsehenden und 5,5 Prozent Marktanteil sehr gut dastand.