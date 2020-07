«Wer sieht das denn?!» startet stark

Quotennews

Da die Einschaltquoten von «Schwiegertochter gesucht» etwas zurückgingen, lag die Premiere der Show um 20.15 Uhr nur knapp hinter dem RTL-Programm. Für eigene Verhältnisse lief es mit der neuen Show wesentlich besser als in den Wochen zuvor.

Besser als mit dem Highlightclip-Formatsollte es für ProSieben am Dienstagabend mit der neuen Rateshow allemal laufen. Zumindest das hatzur Premiere geschafft. Während «Big Countdown» in der vergangene Woche noch bei etwas mehr als sieben Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe herum strauchelte, freute sich die erste Ausgabe der neuen Show mit sehr prominenten Namen wie Til Schweiger oder Axel Stein zu Gast über starke 11,0 Prozent Sehbeteiligung. Insgesamt 1,28 Millionen Interessierte ließen sich den Auftakt von «Wer sieht das denn?!» nicht entgehen, davon 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährige. Mit stattlichen 5,0 Prozent Anteil hinterließ die ProSieben-Show auch auf dem Gesamtmarkt Eindruck. Mit dem Einstand der Show, die den Dienstagabend für die nächsten Wochen bestimmen wird, dürften die Unterföhringer zufrieden sein.Nach der Show-Premiere klang der Abend für die rote Sieben jedoch etwas mau aus.überzeugte im Rerun nur noch 0,55 Millionen Zuschauer dranzubleiben. Insgesamt ging die Sehbeteiligung auf überschaubare 3,3 Prozent zurück. Auf dem werberlevnaten Markt verlor der Sender 3,8 Prozentpunkte und rutschte mit der Wiederholung auf maue 7,2 Prozent ab. Zu später Stunde blieben nur noch 0,22 Millionen Fernsehende für die Rankingshowdran. Ab 23.35 Uhr waren damit nur 3,5 Prozent Marktanteil insgesamt und magere 6,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe zu holen.Im Tagesverlauf konnte ProSieben einmal mehr den Reruns vonvertrauen. Die Nerds strichen Sehbeteiligungen von bis zu 17,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Der Vorabend lief mit 11,7 bzw. 9,0 Prozent fürund 9,1 Prozent fürsolide.sicherte sich ab 17 Uhr ebenfalls erfreuliche 13,7 Prozent.