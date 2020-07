Elisabeth Moss arbeitet nun für Disney

US-Fernsehen

Der Star von «The Handmaid’s Tale» entwickelt Serien für Hulu und einer weiteren Disney-Produktionsfirma.

Die Schauspielerin Elisabeth Moss macht einen Riesenschritt in der Entwicklung und Produktion eigener Inhalte, denn der Star aus «The Handmaid’s Tale» unterschrieb einen Exklusivvertrag mit Hulu und den Fox 21 Television Studios. Moss‘ Produktionsfirma Love & Squalor Pictures wird sich auf die Produktion von TV- und Filminhalten auf allen Plattformen konzentrieren.Bereits zum Vertragsabschluss hat Moss die Anthologie-Serie «Black Match» entwickelt, in der sie auch die Hauptrolle spielen wird. Das Format ist ein psychosexueller Neo-Noir-Thriller, der in Los Angeles spielt und auf dem Originaldrehbuch von Ian McCulloch basiert. Mike Barker übernimmt die Regie. Love & Squalor wird neben Littlefield & Co, McCulloch und Barker die Produktion übernehmen.„Ich bin so begeistert, dieses Unternehmen gegründet und diese Partnerschaft mit Lindsey begründet zu haben, um selbst Material zu finden und als Produzent wirkliches Mitbestimmungsrecht zu haben. Wir wollen starke, einzigartige Geschichten für die große und kleine Leinwand entwickeln, die wir als integrativ empfinden und die Welt darstellen, die wir alle um uns herum sehen“, so Moss in einer Erklärung. „Wir sind sehr stolz auf die Firma, die wir bauen, die aus Projekten besteht, die die ganze Skala von breit gefächerter, kommerzieller Kost bis hin zu dunkleren, anspruchsvollen Werken umfassen.“