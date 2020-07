Disney+ zeigt «Marvel's Inhumans» nur gekürzt

Vermischtes

Die gefloppte Superheldenserie «Marvel's Inhumans» wurde bei Disney+ um eine Tötungsszene erleichtert.

Die ABC-Studios-Produktionist der wohl legendärste Fehlschlag, den sich Marvel in Sachen Film und Fernsehen in den vergangenen Jahren geleistet hat: Das Comic-Label, das mit seinem "Marvel Cinematic Universe" ein gigantisches Kino-Franchise verantwortet, brachte die Serienadaption der eher weniger bekannten «Inhumans»-Comics im Jahr 2017 auf die US-Mattscheiben sowie in IMAX-Kinos. Die Serie wurde von der Kritik förmlich in der Luft zerrissen und die Quoten waren mau bis mies. Die Absetzung wurde schnell beschlossen.In Deutschland wurde «Marvel's Inhumans» im November 2018 erstmals veröffentlicht, und zwar als Bezahl-Stream auf einigen VOD-Portalen wie Amazon Prime Video, iTunes, Google Play und Videoload. Seit Deutschlandstart des Streamingdiensts Disney+ ist «Marvel's Inhumans» zudem dort abrufbar, und zwar als Teil des Flatrate-Abos. Dort müssen Serienfans allerdings damit leben, dass eine Szene der Serie fehlt. Das Fachportal 'Schnittberichte' hat jetzt darauf in einem Bericht hingewiesen.Betroffen ist die sechste Episode von «Marvel's Inhumans», "Sein Name ist Gorgon". Dort wird gegen Ende der Folge eine Figur ermordet, indem ihr die Kehle durchgeschnitten wird. Dies ist in der ungekürzten Fassung der Episode im Bild zu sehen. Auf Disney+ sieht man nur, wie die Figur attackiert wird und kurz danach regungslos zu Boden fällt. Kurios: Die Folge ist auch ungekürzt mit einer FSK-Freigabe ab zwölf Jahren versehen, was eigentlich im Rahmen der von Disney+ gesetzten Parametern wäre.