Quotencheck

Für VOX dürfte die Dokusoap ein willkommenes Sommerprogramm gewesen sein.

Sänger Der Wendler und seine Lebenspartnerin Laura sorgen in aller Regel für hohe Quoten. Die jüngste «Let’s Dance»-Staffel, in der Laura mittanzte, ergatterte beim „Wer tanzt mit wem?“-Special die höchsten Marktanteile, eine Sonntagabendunterhaltungsshow namens «Pocher vs. Wendler» bescherte RTL 27,4 Prozent Marktanteil – in ähnlichen Quotenregionen war zuletzt «Das Sommerhaus der Stars» (2019) unterwegs. Klar, dass man die Geschichte von Laura und dem Wendler weiter erzählen wollte.Ehe die beiden im Herbst live bei RTL heiraten wollen, waren die Vorbereitungen Teil einer eigenen Dokusoap namens «Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet», die zuerst bei TV Now Premium verfügbar war. Für VOX wurden die Szenen dann neu geschnitten – insgesamt liefen in diesem Sommer im Free-TV fünf Folgen plus eine Preview. Diese Preview, gesendet am Pfingstmontag gegen 23.20 Uhr, hatte mit nur 3,6 Prozent Marktanteil noch größere Probleme. Nur 0,31 Millionen Menschen schalteten ein – möglicherweise war das verhaltene Interesse dem langen Feiertagswochenende geschuldet.Regulär ging es dann am Montag, 22. Juni los – fünf Mal in Folge eröffnete das Paar die Montagsprimetime beim Kölner Sender. Direkt zum Start wurde der Quotenrekord eingefahren. Mit 9,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen lag die einstündige Sendung weit über der üblichen VOX-Sendernorm, die bei um die sieben Prozent zu verorten ist. Am 22. Juni sahen durchschnittlich 1,38 Millionen Menschen zu – auch das war ein Rekord.Es zeigt sich aber, dass das Interesse eher von einmaliger Natur war. Schon in der zweiten Woche sanken die Ergebnisse deutlich. Im Gesamtmarkt wurden am letzten Juni-Montag noch 0,97 Millionen Seher ermittelt, in der Zielgruppe lag die Quote bei 6,8 Prozent. Eine weitere Woche später sank das Ergebnis auf noch 5,8 Prozent – und lag somit unterhalb der für den Sender sonst üblichen Werte. 0,82 Millionen Menschen schalteten ein.Die vierte Ausgabe machte Boden gut: Am 13. Juli stieg die durchschnittliche Sehbeteiligung wieder auf 0,88 Millionen, auch bei den Umworbenen stand die Dokusoap mit nun 6,7 Prozent besser da. Am 20. Juli lief zur besten Ausstrahlungszeit das Finale der Reihe; 1,15 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu, bei den 14- bis 49-Jährigen generierte VOX 9,0 Prozent.Unter dem Strich kamen die fünf regulären Episoden sowie die Preview auf 6,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten. Für VOX ist das im Sommer wohl ein recht passables Ergebnis, nicht zuletzt auch, weil das Format schon bei TV Now recht populär gewesen sein soll, wie ein Blick auf die tägliche Top10 der dortigen Format-Hits verrät. Die TV-Reichweite von «Laura & der Wendler» lag bei 0,92 Millionen Zuschauern ab drei Jahren.