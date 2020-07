«Tenet»: Warner Bros. entfernt Blockbuster aus dem Kalender

Kino-News

Das ist ein herber Schlag für die Kinos, denn der Sommer-Blockbuster wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das Studio Warner Bros. hat den neuen Christopher-Nolan-Spielfilm «Tenet» offiziell aus dem US-Veröffentlichungskalender gestrichen. Ursprünglich sollte der Streifen im Juli starten, zuletzt war ein Start im August anvisiert. Der Regisseur Nolan wollte mit dem Start die Kinos unterstützten. Doch angesichts massiv steigender Corona-Zahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika sind die Erfolgsaussichten wohl sehr gering.„Wir werden für «Tenet», Christopher Nolans völlig originellen und umwerfenden Spielfilm, demnächst ein neues Erscheinungsdatum bekannt geben“, sagte Toby Emmerich von Warner Bros. „Unsere Ziele während des gesamten Prozesses waren es, die höchsten Erfolgschancen für unsere Filme zu gewährleisten und gleichzeitig bereit zu sein, unsere Kinopartner mit neuen Inhalten zu unterstützten, sobald sie sicher wiedereröffnet werden konnten.“Branchen-Experten berichteten in den vergangenen Wochen, dass Warner Bros. «Tenet» nicht mehrere Wochen vor dem US-Start außerhalb der USA starten wird, unter anderem wurden entsprechende Wünsche Nolans als Grund dafür angegeben. Nun jedoch teilen mehrere Insider mit, dass die Pläne zur Veröffentlichung von «Tenet» sehr wohl flexibel gestaltet werden und der Film von einem sogenannten Day-and-Date-Start abrücken wird. So wird es für möglich gehalten, dass «Tenet» nach und nach in Ländern und US-Staaten mit niedrigen Corona-Fallzahlen anläuft. Konkrete Aussagen, die diese Berichte bestätigen, hat Warner Bros. allerdings noch nicht getätigt.