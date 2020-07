Spartensender VOXUp sichert sich «Agatha Christie»-Formate

TV-News

Darüber hinaus wird der kleine Sender noch eine neue Eigenproduktion starten – es handelt sich nach eigenen Angaben um eine Dokusoap mit Spielcharakter.

Der Kölner Fernsehsender VOXUp, der im Dezember ein Jahr alt wird, hat Einblicke in das Programm der kommenden Monate gewährt. Dabei wurde mitgeteilt, dass VOXUp neben dem täglichen Kochformat «Essen & trinken – für jeden Tag» eine zweite Eigenproduktion plant: Die neue eigenproduzierte Doku-Soap mit Spielcharakter „Hilfe, die Camper kommen!“ begleitet die allererste Wohnmobilreise von insgesamt sechs Paaren durch Europa. Die Camping-Neulinge müssen die Tücken des Alltags meistern, ein gutes Miteinander finden und sich in allerlei Challenges rund um ihr neues Hobby miteinander messen. Am Ende jeder Folge wird das beste Paar gekürt; wer zwei Mal Letzter wird, muss das Projekt verlassen.Im fiktionalen Bereich rüstet der Sender mit den schon bei TV Now verfügbaren Krimireihen vonauf. Die britische Schriftstellerin veröffentlichte über 60 Kriminalromane und zahlreiche Kurzgeschichten, die als Vorbild für viele Kino- und Fernsehverfilmungen dienten.Ein besonderes Mystery-Highlight ist als Free-TV-Premiere in der Saison 20/21 geplant. Die ebenfalls schon bei TV Now verfügbare Seriekommt ins lineare Fernsehen. Die Serie von Regisseur Jean-Jacques Annaud («Der Name der Rose») erzählt von einem Nachwuchsautor, der bei seinem Mentor Hilfe für seine Schreibblockade sucht. Als jedoch in dessen Garten eine Mädchenleiche entdeckt wird, macht sich der junge Autor auf die Suche nach Antworten, um seinen Mentor zu entlasten.