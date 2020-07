Crowe sichert sich Platz eins in Deutschland

Einspielergebnisse

«Unhinged» ist Spitzenreiter in der deutschen Kinoliste. In den USA liegt das Kino wieder ziemlich brach.

Die Kino-Besucherzahlen in der Bundesrepublik entwickeln sich weiterhin nur schleppend. Am vergangenen Wochenende sicherte sich der neue US-Streifenmit Russell Crowe den ersten Rang, dennoch blieb der Streifen aber hinter den eigenen Erwartungen zurück. Der Streifen kam auf rund 30.000 Besucher; neben möglicher Coronaangst spielte auch noch das sommerliche Wetter gegen die Betreiber der Lichtspielhäuser. Platz zwei ging in Deutschland am zurückliegenden Wochenende anmit um die 26.000 Tickets, Dritter wurdemit etwas mehr als 21.000 Tickets.In Nordamerika steht es um die Kinos noch schlechter. Am Wochenende liefen gerade einmal drei unterschiedliche Filme – das sind so wenige wie seit Ende April nicht. In den USA steigen die Corona-Infektionszahlen wieder. Entsprechend ließen sich kaum Umsätze generieren.wurde Erster mit gerade einmal rund 177.000 US-Dollar an Umsatz; der Film lief in 133 Häusern.(rund 14.500 US-Dollar Umsatz) belegte Platz zwei, der Film lief in gerade einmal 34 Sälen,folgte auf dem Bronze-Rang, spielte aber etwas weniger als 10.000 US-Dollar an Umsatz ein.