Bester Sonntagabend seit 2016: RTLZWEI punktet mit dem Klassiker «The Green Mile»

Quotennews

Sat.1 und ProSieben lagen am Sonntagabend nahezu gleichauf.

Die meisten großen Privatsender setzten am Sonntagabend auf Filmware aus Hollywood. Dabei fiel nun vor allem das sehr positive Ergebnis von RTLZWEI auf. Der Sender mit Sitz in Grünwald bei München kam auf 8,8 Prozent Zielgruppen-Marktanteil während der Ausstrahlung des Streifens. Für den Sender war dies das beste Sonntagabendergebnis seit dem 4. September 2016. Damals kam «Hitch – Der Date-Doktor» auf 8,9 Prozent Marktanteil. Die Reichweiten im Vergleich: Im neunten Monat des Jahres 2016 wurden 1,39 Millionen Fans gemessen, «The Green Mile» schnappte sich nun 1,03 Millionen Fans.Auch am Vorabend punktete RTLZWEI übrigens: Das Formatsicherte sich ab 17.15 Uhr im Schnitt 7,2 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern im klassisch umworbenen Alter. 0,57 Millionen schauten zu. Für RTLZWEI stand am Ende ein Tagesmarktanteil in Höhe von tollen 6,2 Prozent bei den jungen Leuten.ProSieben und Sat.1 lagen mit ihren Filmen derweil fast gleichauf. Der Bällchensender sicherte sich ab 20.15 Uhr 2,16 Millionen Zuschauer mit dem Action-Kracher- bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 11,4 Prozent Marktanteil ermittelt. Die rote Sieben kam ab 20.15 Uhr mitauf 11,5 Prozent. Hier lag die Gesamtreichweite bei 1,39 Millionen.