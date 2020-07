«Formel 1»: Ungarn-Qualifying beschert RTL über 20 Prozent Marktanteil

Quotennews

Schon wieder hat die «Formel 1» am Nachmittag die 20-Prozent-Marke geknackt bei RTL. Abends musste sich der Sender dem Ersten und ProSieben geschlagen geben.

Dass RTL die Formel-1-Rechte ab dem kommenden Jahr abgeben muss, wird die Kölner angesichts der derzeitigen Quoten sicherlich besonders schmerzen: Nachdem schon das Qualifying von der Steiermark vergangene Woche 20,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe geholt hatte, lief es am nun auch für die Übertragung aus Ungarn blendend.Mit 22,0 Prozent Marktanteil holte das Qualifying gegen 15 Uhr die höchste Quote des Tages bei den 14- bis 49-Jährigen, 0,57 Millionen dieser Altersklasse schauten zu. Insgesamt waren die Werte ebenfalls hervorragend: 2,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sorgten für 21,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Das freie Training gegen 14 Uhr hatte weniger Zuschauer, 1,05 Millionen um genau zu sein. Nach dem Qualifying blieben für die Nachberichte noch 1,37 Millionen Zuseher dran, der Zielgruppen-Marktanteil ging auf 14,0 Prozent zurück.Mit den Scripted-Realitys stürzte RTL in den tief einstelligen Bereich ab: Die kurzen Füllerclips vomblieben größtenteils bei Werten um vier Prozent hängen,generierten anschließend nur 5,3 Prozent bei den Umworbenen. Auchmachte mit 7,4 Prozent nicht gut von sich reden.Immerhin lief es zur Primetime wieder besser für die Kölner:brachten solide 11,3 Prozent Marktanteil ein. Das reichte zwar für ein Ergebnis knapp über dem Senderschnitt, RTL musste sich damit aber hinter dem Ersten mit «Gefragt – Gejagt» (14 Prozent) und ProSiebens Film «I Feel Pretty» ► (11,6 Prozent) anstellen.