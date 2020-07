Deutlich stärkerer RTLWEI-Filmeabend als das Konkurrenzprogramm bei ProSieben

Quotennews

Der Sender überzeugte mit dem Actionfilm «Fantastic Four» und dem Thriller «The Punisher».

RTLZWEI startete mit dem Actionfilmin die Primetime und lockte 0,80 Millionen Filmfans. Diese erzielten eine gute Sehbeteiligung von 3,1 Prozent. Der Fantasyfilm war vor allem bei den jüngeren Zuschauern erfolgreich und begeisterte in der Zielgruppe 0,42 Millionen Umworbene. Der Sender konnte sich somit über sehr starke 6,8 Prozent freuen.Ab 22.20 Uhr blieb die Reichweite für den Actionfilmweiterhin bei 0,77 Millionen Begeisterten. Daraus resultierte eine exzellente Quote von 4,9 Prozent. Die Werberelevanten waren mit 0,30 Millionen Fernsehenden weiterhin stark vertreten und fuhren ausgezeichnete 6,6 Prozent Marktanteil ein.ProSieben war mit seinem Filmabend bei Weitem nicht so erfolgreich wie die Konkurrenz. Los ging es mit, der 0,88 Millionen Menschen zum Einschalten bewegte. Mehr als annehmbare 3,4 Prozent waren hier nicht möglich. Auch in der Zielgruppe sah es mit 0,43 Millionen Filmfans sowie 7,0 Prozent Marktanteil recht mau aus. Etwa ein Jahr zuvor waren mit dem gleichen Film noch gute 4,9 beziehungsweise 10,9 Prozent möglich gewesen. Ab 22.05 Uhr sank für den Thrillerdie Zuschauerzahl auf 0,56 Millionen und die Quote fiel auf akzeptable 3,1 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging es nach unten auf 0,31 Millionen Werberelevante. Hier wurde ein schwacher Marktanteil von 5,9 Prozent ermittelt.