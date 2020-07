Sky One gibt Heimwerkershow mit Amy Poehler eine Heimat

TV-News

Die Sendung lief im Mutterland USA bei NBC. Zudem steht ein Termin für die finale «Madam Secretary»-Runde.

Sky One rüstet auch im August weiter auf. So wird der Entertainment-Sender, der zum Beispiel schon das US-«Master Chef» zeigt, im Sommer einen weiteren Realitywettbewerb aus Amerika senden.ist eine Produktion des ebenfalls zu Sky-Eigentümer Comcast gehörenden NBC. Amy Poehler und Rick Offermann, die beide aus der ebenfalls bei Sky einsehbaren Sitcom «Parks and Recreation» bekannt sind, führen durch die Episoden. «Making It» läuft ab 31. August montags um 21.20 Uhr in Doppelfolgen und wird somit das Lead-Out der neuen «MasterChef Celebrity»-Staffel aus deutscher Produktion.Amy Poehler und Nick Offerman begrüßen darin acht Handwerk- und Basteltalente, die die Jury mit ihrem Geschick überzeugen wollen. Wer wird "Master Maker" und holt sich das Preisgeld von 100.000 Dollar? Die Staffel besteht aus acht Ausgaben.Zudem steht auch ein Termin für die finale Staffel vonfest. Beginnend am 25. August werden die letzten Folgen immer dienstags ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Auch hier setzt Sky One auf Doppelfolgen. Alle Sky One-Formate stehen natürlich auch zeitlich flexibel zum Abruf bereit.