«Lincoln Rhyme»: Der bittersüße Quotenbringer

Quotennews

Sat.1 darf sich einmal mehr über «Lincoln Rhyme» freuen. Im Anschluss ließ die Zugkraft des Sat.1-Krimiabends allerdings nach.

Produktionsfirmen hinter «Lincoln Rhyme» Keshet Studios

Sony Pictures Television Studios

Universal Television

Der abgesetzte Quotenhit: Die US-Krimiserie, die ihrem Heimatsender wenig Erfolg einbrachte, generierte auch diesen Donnerstagabend Sat.1 erfreuliche Zahlen: Ab 20.15 Uhr lockte das Format mit Russell Hornsby und Arielle Kebbel 1,66 Millionen Interessenten zu Sat.1, darunter befanden sich 0,69 Millionen Umworbene.Somit erzielte «Lincoln Rhyme» beim Gesamtpublikum gute 5,9 Prozent Marktanteil, während in der Zielgruppe sehr gute 9,7 Prozent ermittelt wurden.sank ab 21.15 Uhr auf 1,38 Millionen Interessenten insgesamt und 0,45 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile gaben auf mäßige 5,1 Prozent insgesamt und mäßige 6,2 Prozent bei den Jüngeren nach.Der Dauerrennerderweil holte 0,93 Millionen Fernsehende an die Mattscheibe. Das bedeutete ab 22.15 Uhr eine Sehbeteiligung in der Höhe von 4,7 Prozent. 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige brachten Sat.1 und der Produktion der ABC Studios und CBS Television Studios in der Zielgruppe dagegen nur noch 5,6 Prozent Marktanteil ein.