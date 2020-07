Rekorde für Romance TV

3 Quotengeheimnisse

Der Pay-TV-Sender mit Herz sieht sich auf sehr gutem Wege. Außerdem: Was passierte sonst noch Spannendes in der Welt der Quoten?

Neo-Mittwochs-Konkurrenz

Jubel bei Romance TV

Und was macht «Raw»?

Dass der digitale Sender ZDFneo vor allem mittwochs sehr gefragt ist, ist bei Weitem kein Geheimnis mehr. Vergangene Woche etwa holten zwei Wiederholungen der Krimireihejeweils 1,88 Millionen Zuschauer. Das hatte sehr hohe Marktanteile im Gesamtmarkt zur Folge. Die Krimis bescherten dem Digitalsender wunderbare 6,5 sowie 8,7 Prozent Marktanteil. Doch nicht nur ZDFneo weiß mittwochs mit Krimiware zu überzeugen; auch der digitale Sender One hat die Herzen der Zuschauer erobert.kam hier in der zurückliegenden Woche auf für Senderverhältnisse sehr starke 1,09 Millionen Zuschauer und somit 3,8 Prozent Marktanteil. Nachfolgend steigerte sich die Sendungsogar auf 4,2 Prozent bei den Leuten im Gesamtmarkt.Große Freude beim Sender Romance TV: Dieser verbuchte am Sonntag, 12. Juli neue Bestwerte. Nach Senderangaben wurden 0,5 Prozent Tagesmarktanteil erzielt. Für den Kanal sind vor allem die im Pay-Markt relevanten Zuschauer zwischen 20 und 59 Jahren interessant. Der Sender sieht sich auf gutem Wege, berichtet, dass man bereits einen sehr starken Juni mit 0,2 Prozent Monatsmarktanteil hinter sich habe. Was performt bei den 20- bis 59-Jährigen besonders stark? Am 12. Juli waren das vormittägliche Ausstrahlungen der deutschen Serie «Familie Dr. Kleist» mit bis zu 0,05 Millionen Zuschauern im Schnitt. Eine am Mittag gezeigte «Traumschiff»-Wiederholung sei sogar auf 0,06 Millionen Zuschauer bei den 20- bis 59-Jährigen gekommen.Das Wrestling-Format trotzt der Coronapandemie und läuft in Deutschland inzwischen im Pay-TV bei DAZN. Im Free-TV ist ProSieben Maxx weiterhin der ausstrahlende Sender, aber hat nicht mehr den großen Erfolg wie früher. In den zurückliegenden Wochen lagen die Wrestler in der Zielgruppe meist nur knapp über einem Prozent. Vergangene Woche holte «Raw» mittwochs ab 22 Uhr 1,4 Prozent in der Zielgruppe – Gesamtreichweite: 0,15 Millionen.