Aaron Troschke leidet ab Mitte August für joyn

TV-News

Influencer- und Social-Media-Star-Alarm bei joyn: Das «Shame Game» startet Mitte August.

„ Er ist ein tolles Talent, mit dem wir viel Spaß haben werden. ” Joyn-Geschäftsführerin Katja Hofem im Quotenmeter.de-Interview über Aaron Troschke

Dagi Bee, Joyce Ilg und Gewitter im Kopf sind auf Rache aus: Aaron Troschke nimmt seinen Social-Media-Kollegenkreis regelmäßig auf die Schippe. Bei joyn nun muss er sich nun der Retourkutsche stellen: Infordern ihn Influencer und YouTube-Stars zu fiesen Challenges heraus. Wie etwa: Beim Kölner Karneval spontan wie die Village People "YMCA" performen! Sich vor laufender Kamera einem intimen Waxing unterziehen! Oder auch: 30 Minuten Wehen durchleben und dabei für TikTok tanzen? Und während dieser Herausforderungen steht ordentlich was auf dem Spiel: Wer gewinnt, darf Content auf dem Social-Media-Channel des Verlierers bestimmen! joyn zeigt ab dem 13. August jede Woche zwei Folgen der sechsteiligen Serie. Für die Produktion zeichnen sich die Fernsehmacher verantwortlich.Aaron Troschke kommentiert: "Ich hab mich schon oft zum Deppen gemacht, aber an meine Grenzen bin ich nie gekommen. Vor «Shame Game» dachte ich nicht, dass es noch Challenges gibt, für die ich mich wirklich schämen würde. Doch sowohl Joyn als auch meine Freunde haben mich eines Besseren belehrt. Mama, Oma ... haltet euch Augen und Ohren zu! An alle anderen: einschalten!"Thomas Münzner, Director Content Acquisition & Original Production bei joyn, ergänzt: "Produktionen mit Social-Media-Größen sind ein wichtiger Bestandteil unseres kostenlosen Angebotes und sind bei unseren Usern sehr beliebt. Mit «Shame Game» erweitern wir nun unser Portfolio um ein weiteres außergewöhnliches Original, das die Zuschauer sowohl zum Lachen als auch zum Mitleiden bringt. Doch letztendlich macht es einfach Spaß, Aaron bei den Challenges zuzusehen!"