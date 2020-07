sixx: Betty ist nicht allein  auch «Total Dreamer» kehrt zurück

TV-News

Der Programm für ein weibliches Publikum machende Kanal setzt ab Ende Juli auf zwei ausländische Telenovelas.

Der Frauensender sixx stellt Ende Juli sein Programm um: Schon bekannt war, dass man dann ab 18.15 Uhr die Serieins Programm nimmt. Die 123-teilige Produktion startet am 27. Juli und ist – wie «Verliebt in Berlin» einst – eine Adaption einer lateinamerikanischen Telenovela rund um ein hässliches Entlein, das in der großen Modewelt Fuß fassen will. In New York muss die von Elyfer Torres gespielte Hauptfigur bald feststellen, dass ihre Möglichkeiten begrenzt sind. Denn trotz ihrer Intelligenz findet Betty, die nicht gerade mit Schönheit gesegnet ist, keinen Job. Als sie schließlich ein Praktikum in einem großen Modeunternehmen ergattert, sieht sie sich erneut mit starken Vorurteilen konfrontiert.Das im Original «Betty en NY» heißende knapp einstündige Format kommt aber nicht allein zu sixx. Ab dem Dienstag, 28. Juli, wird auch die früher schon beim Sender gelaufene Telenovelanochmals gezeigt. Das Format ist dann immer mittags gegen 12.15 Uhr zu sehen, in der Stunde zuvor wird die Vortags-Episode von «Betty in New York» wiederholt. Eliza lebt in «Total Dreamer» mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern bei ihrem Stiefvater, bis sie sich gezwungen sieht, ihr Zuhause zu verlassen. In Rio de Janeiro will sie ihr altes Leben hinter sich lassen und neu anfangen. Außerdem sucht sie nach ihrem leiblichen Vater, der die Familie verlassen hat. In Rio landet Eliza auf der Straße, bis sie auf Unternehmer Arthur trifft, der ihr eine Model-Karriere in Aussicht stellt. Doch schon bald wird Eliza klar, dass sie für ihren Traum kämpfen muss.«Total Dreamer» wurde 2019 im Nachmittagsprogramm mit sehr schwanken Werten gezeigt – teilweise fielen die Marktanteile bei den Umworbenen auf 0,1 Prozent, in der Spitze wurden aber starke dreieinhalb Prozent gemessen. Bis zu 140.000 pro Folge schalteten durchschnittlich ein.