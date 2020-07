«Dr. Flojo»: Sprechstunde bei funk

TV-News

Sie soll 'Doktor Google' ersetzen: Mit «Dr. Flojo» werden Gesundheitsthemen wissenschaftlich fundiert, verständlich und immer mit einer Portion Augenzwinkern präsentiert.

Viel zu viele Menschen tun es: Wenn sie etwas plagt, fragen sie "Doktor Google". Fehleinschätzungen sind da garantiert, oftmals mit unschönen Folgen. Das vom ZDF verantwortete funk-Formatsoll dem etwas dagegensetzen. Ab sofort werden darin immer mittwochs um 18.00 Uhr und sonntags um 15.00 Uhr in neuen Clips Gesundheitsthemen wissenschaftlich fundiert, verständlich und immer mit einer Portion Augenzwinkern aufbereitet.Gastgeberin ist Humanmedizinerin Dr. med. Florence Randrianarisoa. Sie führt durch die unterhaltsamen Clips und beantwortet Fragen wie "Kann ein Herz brechen?", "Machen E-Zigaretten krank?", "Was passiert bei Meditation im Körper?" oder "Wie gefährlich ist es, wenn man die Antibabypille mal vergessen hat?". funk fasst die Aufgabe von Randrianarisoa zusammen: "Sie bespricht und erklärt alles, was es über den menschlichen Körper zu wissen gibt – auch das wirklich Unangenehme, worüber man nicht mal mit Freunden gerne spricht."«Dr. Flojo» wird im Auftrag des ZDF von der gatzke media GmbH (Produzent: Daniel Gatzke) für funk produziert. Die Redaktion haben Florence Randrianarisoa und Moritz Luppold (funk). Wichtig zu wissen: Zu jedem Video gibt es auf YouTube eine ausführliche Liste an Quellenangaben.