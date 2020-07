Nitros Publikum hat Lust auf Blut

Quotennews

Ein «Paula kommt – Sex und Gute Nacktgeschickten»-Marathon lief bei sixx durchwachsen.

Nitro zeigte am Mittwochabend den Kampfsportfilmaus dem Jahr 1988. 0,61 Millionen Fernsehende waren mit von der Partie, darunter befanden sich 0,24 Millionen Umworbene. Somit generierte der Privatsender sehr gute 2,1 Prozent Marktanteil bei allen und sehr tolle 3,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.schloss ab 21.55 Uhr mit 0,44 Millionen Filmfans und 2,1 Prozent bei allen an sowie mit akzeptablen 1,9 Prozent bei den Jüngeren.ZDFneo derweil räumte einmal mehr mitab. 1,88 Millionen Krimifans schauten ab 20.15 Uhr rein, das brachte dem öffentlich-rechtlichen Digitalsender sehr erfreuliche 6,5 Prozent Marktanteil ein. Mit einer weiteren Folge im Anschluss wurden 1,87 Millionen Interessenten abgeholt. Die Sehbeteiligung kletterte auf 8,7 Prozent insgesamt. Der ZDFneo-Tagesmarktanteil belief sich auf 3,9 Prozent – und somit auf Augenhöhe mit Kabel Eins und knapp vor ProSieben , das 3,6 Prozent generierte.sixx dagegen setzte ab 20.15 Uhr auf vier Folgenam Stück. Die Reichweite schwankte zwischen 0,15 Millionen und 0,22 Millionen Neugierigen. Die Sehbeteiligung pendelte somit zwischen mageren 0,5 und sehr guten 1,0 Prozent bei allen. Bei den Umworbenen waren 0,9 bis 1,5 Prozent Marktanteil drin.