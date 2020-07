Gelöste Fälle: Special kostet «Aktenzeichen» einige Zuschauer

Quotennews

Dennoch: Die 90 Minuten lange Sendung mit Rudi Cerne versammelte fast fünf Millionen vor den Geräten. Auch abseits dessen lief der Mittwoch für das ZDF überragend.

Man kann sagen, was man will, aber beim ZDF läuft es: Der in Mainz ansässige Kanal sicherte sich mit 12,9 Prozent Tagesmarktanteil beim Publikum ab drei Jahren die Spitzenposition am Mittwoch. Dafür verantwortlich war unter anderem eine überragende Primetime. Ab 20.15 Uhr meldete sich Rudi Cerne aus München – mit einer Sonderausgabe von, in der es um gelöste Fälle ging. 4,83 Millionen Menschen schalteten ein – Primetimeplatz zwei für das ZDF. Gegenüber der bis dato letzten regulären Ausgabe der Fahndungssendung, die am 1. Juli lief, verlor man jedoch eine halbe Million Zuschauer. Die Gesamtquote ging von 19,5 auf 16,8 Prozent nach unten. Bei den Jungen waren die Abschläge geringer: Hier fehlten nun 0,02 Millionen Menschen; die Quote lag um einen halben Prozentpunkt niedriger; bei immer noch tollen 13,3 Prozent.Wie schon angesprochen. Auch andere Formate glänzten am Mittwoch im Zweiten. Etwa das ab 21.45 Uhr gezeigte. 4,84 Millionen Menschen schalteten hier ein, die Nachrichtensendung war somit das meistgesehene Abendformat am Mittwoch. 19,0 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, starke 13,4 Prozent bei den Jüngeren. Stärker als sonst unterwegs war danach auch das «auslandsjournal», diesmal mit. In dem Format ging es um New Yorks Comeback ‚nach Corona‘. 3,01 Millionen Seher bescherten dem Format 14,1 Prozent Marktanteil, bei den jungen Leuten lief der halbstündige Reportagefilm mit 9,2 Prozent sehr gut.Tagsüber überzeugten die ab 16.10 Uhr gezeigtenmit 24 Prozent Marktanteil insgesamt (2,67 Millionen Zuschauer), die ab kurz nach 18 Uhr gestartetepunktete mit 20,2 Prozent Marktanteil (3,57 Millionen Leute schauten zu) undhatte schon um 14.15 Uhr 1,58 Millionen Seher. Die Quote beim Publikum ab drei Jahren lag bei 15,9 Prozent. Nur zehn Sendungen des Formats liefen im Jahr 2020 bisher besser.