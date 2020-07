Um 15.50 Uhr: «Kabel Eins News» holen drittbestes Ergebnis des Jahres

Quotennews

Nur am 31. Januar und am 10. April liefen die Hauptnachrichten des Senders bei den Umworbenen noch stärker.

Freude bei den Machern der. Die am Mittwoch ab 15.50 Uhr gezeigten Nachrichten des Senders kamen auf 9,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Dies ist der drittbeste Wert im Jahr 2020. Besser lief es für das rund zehn Minuten lange Format am 31. Januar (mit 11,8%) und am 10. April mit 10,3 Prozent. Der 10. April war der Karfreitag.Nun am Mittwoch schauten 0,61 Millionen Menschen die aktuellen Informationen an. Direkt im Vorfeld hatte bei Kabel Eins auch der US-Krimimit 8,1 Prozent bei den Jungen gepunktet.kam nach den Nachrichten noch auf sehr gute 7.6 Prozent. Beide CBS-Serien holten 0,52 und 0,54 Millionen Menschen ab drei Jahren vor die Bildschirme.Weniger Erfolg hatte Kabel Eins am Mittwoch am Vorabend. Die 18- und 19-Uhr-Sendungenundlagen mit Quoten in Höhe von 4,7 und 4,2 Prozent unterhalb der Sendernnorm, die bei um die fünf Prozent anzusiedeln ist.