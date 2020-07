Im August: Sat.1 startet Primetime-Blaulichtformat

TV-News

In der Serie geht es um Geschichten zwischen Straße und Schockraum.

Der in München ansässige Fernsehsender Sat.1 bestückt seine Mittwochs-Primetime im August mit einer neuen Reportagereihe. Diese wird dann um 20.15 Uhr zu sehen sein. Los geht es am 5. August. Ob in der Notaufnahme in Ludwigshafen, bei den Rettungssanitätern in Frankfurt am Main oder bei der Feuerwehr in Berlin-Neukölln - wenn jemand die 112 wählt, muss alles ganz schnell gehen. Was die Einsatzkräfte erleben, wie sie arbeiten, mit welchen Szenarien sie konfrontiert sind, zeigt die Reportage-Reihe, die von der Firma Spiegel TV umgesetzt wird.In der Notaufnahme des Unfallkrankenhauses Ludwigshafen bilden 40 Ärzte und 70 Pflegekräfte ein Kompetenz-Team. Ob Verkehrs- Arbeits- oder Freizeitunfall: Wo andere Kliniken an ihre Grenzen stoßen, läuft der "Emergency Room" von Ludwigshafen zu Hochform auf. Unter anderem werden die Rettungssanitäter Christoph Grüne und Fraz Ahmad begleitet.Wie viele Folgen Sat.1 zeigen wird, ist unklar. Bekannt ist nur, dass man Ende August mittwochs auf eine Primetime-Folge von «Promi Big Brother» am Mittwochabend setzen wird.