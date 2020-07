Zufriedenstellender Auftakt für «Reef Break»

Quotennews

Eine Diebin, die auf einer paradiesischen Pazifikinsel als Fixer für den Gouverneur arbeitet: Der Neuzugang zum Sat.1-Serienabend lief am Dienstagabend achtbar.

«Reef Break»-Produktionsfirmen Wild Poppy Entertainment

ABC Studios International

Der Sat.1-Dienstagabend wurde um eine neue Serie ergänzt: Um 21.10 Uhr lief diesen Dienstagabend erstmals die Crime-Serie, und die hat sich nahtlos ins Programm eingefügt. 0,65 Millionen Werberelevante schauten sich die erste «Reef Break»-Folge an, damit waren dem Privatsender mit dem bunten Ball als Logo sehr gute 8,8 Prozent Marktanteil sicher. Ab 20.15 Uhr legtemit 0,68 Millionen Werberelevanten und 9,3 Prozent Marktanteil vor.Insgesamt waren bei «Reef Break» 1,45 Millionen Fernsehende mit von der Partie, was akzeptablen 5,4 Prozent glich und die neue Serie sogar an ihrem Lead-In vorbeiziehen ließ. Denn «MacGyver» generierte eine Reichweite in der Höhe von 1,43 Millionen Serienfans und eine Sehbeteiligung in der Höhe von 5,2 Prozent.Ab 22.10 Uhr brachte esin Sat.1 hingegen auf 1,09 Millionen Interessenten ab drei Jahren und auf 0,48 Millionen Umworbene. Damit schloss die Sat.1-Primetime am Dienstagabend mit 5,1 Prozent Marktanteil insgesamt sowie mit 8,0 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren ab. Diefolgte danach mit mäßigen 4,8 Prozent insgesamt und 6,7 Prozent in der Zielgruppe.