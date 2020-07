«Mike & Molly» zieht leicht an

Quotennews

Die Einschaltquoten der amerikanischen Sitcom bleiben aber schlecht.

Seit Montag, den 20. April 2020, wiederholt ProSieben die Sitcomein weiteres Mal. Doch die Einschaltquoten sind in den vergangenen Monaten ganz und gar nicht gut. Am Freitag, den 26. Juni 2020, kam die Serie, die derzeit werktäglich um 10.55 Uhr ausgestrahlt wird, auf lediglich 0,05 Millionen Zuschauer und 1,1 Prozent Marktanteil. Damals verbuchte das Format nur 2,9 Prozent bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern.Seit Dienstag, 7. Juli 2020, sind die Quoten in der Zielgruppe gestiegen und befinden sich in der Nähe des Senderschnitts. Am vergangenen Freitag fuhr man mit 0,18 Millionen Umworbenen sogar weit überdurchschnittliche 12,4 Prozent Marktanteil ein. Am Dienstag wollten 0,14 Millionen Umworbene das Format sehen, das sich 9,2 Prozent Marktanteil sicherte. Mit 0,19 Millionen Zuschauern ab drei Jahren war die Leistung aber dennoch schwach.Weit stärker präsentieren sich die Formateund, die ab 11.10 Uhr auf Sendung gehen. Diese erzielten am Dienstag 0,24 und 0,26 Millionen Zuschauer, bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zusehern wurden 12,3 und 12,7 Prozent Marktanteil ermittelt.