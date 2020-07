Phineas und Ferb erleben neue Abenteuer auf Disney+

TV-News

Wilde, verrückte Geschichten mit erfinderischen Köpfen: Ende August veröffentlicht Disney+ «Phineas und Ferb – Der Film: Candace gegen das Universum».

«Phineas & Ferb» auf Disney+ Bereits jetzt abrufbar: Alle vier Staffeln der Original-Animationsserie, das «Star Wars»-Special und das Marvel-Special zur Serie

Ab dem 7. August: Der Disney Channel Original Movie «Phineas und Ferb – Quer durch die 2. Dimension»

Ab dem 28. August: «Phineas und Ferb – Der Film: Candace gegen das Universum»

Aktuell erfolgen manche Disney+-Starts nicht global am selben Datum. Sowohl die Jugendbuchadaption «Artemis Fowl» als auch der Disney+-Fantasyfilm «Der geheime Club der zweitgeborenen Royals» werden in Deutschland etwas später als in vielen anderen großen Märkten veröffentlicht. Fans der einfallsreichen Stiefbrüder Phineas und Ferb dagegen müssen sich nicht in Geduld üben: Wie Disney Deutschland mitteilt, wird hierzulande am 28. August 2020 der nigelnagelneue Animationsfilmauf Disney+ veröffentlicht – und somit parallel zum US-Start.Zusammen haben Phineas und Ferb schon so einiges ausgeheckt, doch ihr neues Abenteuer ist wahrlich intergalaktisch: Candace, die ältere Schwester der beiden Jungs, wurde von waschechten Aliens entführt und befindet sich nun auf einem weit entfernten Planeten im All. Für Phineas und Ferb schreit das nach einer Rettungsmission. Was sie aber nicht ahnen können ist, dass Candace ihr Utopia – frei von nervigen, kleinen Brüdern – gefunden hat und vielleicht gar nicht gerettet werden möchte …Am 29. August 2020 zelebriert zudem der Disney Channel die Kultserie «Phineas & Ferb»: Mit einem großen «Phineas & Ferb»-Tag feiert der Münchner Familiensender den Abschluss seines Ferienprogramms und zeigt ab 5.45 Uhr die beliebtesten Folgen der Kultserie mit einem regelrechten Marathon aus Songs, Running Gags und spaßigen Erfindungen.