Sky Ticket launcht neues Fiction-Ticket

Vermischtes

Serien und Filme lassen sich, flexibel kündbar, nun für 14,99 Euro pro Monat streamen.

Sky Deutschland baut seinen flexiblen Dienst Sky Ticket, der das Streamen von Inhalten bei monatlicher Kündbarkeit anbietet, weiter um. Künftig gibt es nun Filme und Serien von Sky erstmals in einem Ticket; dem Fiction Ticket. Somit werden also das Entertainment- und das Cinema-Ticket zusammengelegt. Das neue Ticket kostet monatlich 14,99 Euro. Kunden sollen obendrein eine verbesserte Benutzeroberfläche erhalten, die es noch leichter macht, den perfekten Inhalt zu finden: „übersichtlicher, stärker segmentiert und nach Relevanz geordnet“, verspricht Sky.Ein vereinfachter Buchungsprozess sorge zudem für einen noch schnelleren Zugriff auf das gewünschte Ticket und eine verbesserte Download-Funktion. Diese sei in Kürze verfügbar. „Mit dem neuen Sky Ticket wird es jetzt noch einfacher, exklusive Sky Serien und die neuesten Kinoblockbuster zu streamen. Wir haben beides erstmals in einem Ticket und mit einer optimierten Bedienoberfläche zusammengeführt. Damit wird es für unsere Kunden komfortabler denn je, als Erste die Inhalte zu streamen, die sie lieben“, sagt Elke Waltheim, bei Sky Deutschland für den Content zuständig.Kommende Fiction-Highlights von Sky ist das Serien-Original «Gangs of London», die von HBO produzierte Miniserie «Perry Mason», oder schon laufend die neue «Penny Dreadful»-Staffel.