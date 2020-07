«Mein Hund, die Kilos und ich»: Neue Sat.1-Abspeckshow im August

TV-News

Am Sonntagvorabend wird Moderator Jochen Bendel Mitte August als besonderen Kniff Hunde zusammen mit ihren Besitzern auf die Waage führen.

In der Programmvorstellung für das laufende Halbjahr hat Sat.1 im Juni bereits die neue Vorabend-Showangeteasert. Nun steht fest, wann die neue tierische Abspeckshow ihre Premiere feiern darf. Ab dem 16. August versuchen fünf Hundebesitzer mit ihrem Haustier in vier Ausgaben möglichst viele Kilos von der Waage zu nehmen. Immer um 17.50 Uhr gibt es ein neues Update der Show, die damit Wiederholungen vonersetzt. Wer am Ende der vier Wochen zusammen mit seinem Hund das meiste Gewicht abgenommen hat, erhält den "goldenen Knochen", eine Reise in ein Hunde-Wellness-Hotel sowie 5.000 Euro Preisgeld.Mit Jochen Bendel als Moderator hat man sich einen echten Experten für Shows mit Tieren geholt. Er präsentierte in der Vergangenheit bereitsoder. Nun darf er übergewichtige Hundebesitzer mit ihren ebenfalls sehr korpulenten Tieren beim Abspecken zu sehen. Zuletzt war Jochen Bendel für Sat.1 und sixx in der «Late Night Show» vonim Einsatz. Zu seiner Unterstützung stehen ihm und den Kandidaten in der neuen Show Hundeerziehungsberater Holger Schüler und Fitnesstrainerin Marion Luck zur Seite. Produziert wird «Mein Hund, die Kilos und ich» von RedSeven Entertainment. Dank der langjährigen Produktion vonkennt man sich dort bereits bestens mit dem Thema aus."Ich weiß aus eigener Erfahrung: Einem bettelnden, treuen Hundeblick zu widerstehen, ist fast unmöglich. Wer seinen ‚besten Freund‘ aber ständig vom Tisch füttert oder Leckerchen im Überfluss anbietet, schlittert schnell in einen Teufelskreis. Das macht Hunde krank und unglücklich – das ist vielen nicht bewusst", erklärt Jochen Bendel in Bezug auf den Einsatz in seiner neuen Show.