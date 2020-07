«heute-journal»: Moderationsteam vergrößert

Köpfe

Künftig rotieren vier Präsentatoren bei der ZDF-Sendung.

Das ZDF-hat Personalzuwachs bekommen. Bis dato rotierten in der ZDF-Sendung, die in der Regel um 21.45 Uhr beginnt, immer drei Präsentatoren: Marietta Slomka, Claus Kleber und Christian Sievers. Künftig wird auch die frühere Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten hin und wieder durch die Sendung führen, wie das ZDF bestätigte. Ihre erste Sendung hatte sie an diesem Montag.Ihre Hauptaufgabe sieht Schausten aber weiterhin in der Entwicklung und Leitung der aktuellen Nachrichtenprogramme. Mit Schausten erhofft sich das ZDF eine Vertiefung des politischen Profils des Nachrichtenmagazins. Unklar ist, welcher der drei anderen Hosts nun seltener zu sehen sein wird.Schausten war bis 2019 neun Jahre lang Leiterin des ZDF-Studios in Berlin, kennt den politischen Betrieb also bestens und moderierte in dieser Position auch regelmäßig die großen Wahlsendungen des öffentlich-rechtlichen Kanals.