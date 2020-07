Anders als geplant: ARD will weiter in SD senden

Vermischtes

Zur Zeit laufen Medienberichten zufolge die Gespräche mit SES Astra. Der Anbieter bietet nun günstige Konditionen.

Die Sender der ARD sollen nun länger als zunächst geplant in SD ausgestrahlt werden. Die Abschaltung des Signals, die eigentlich 2021 von Statten hätte gehen sollen, ist Medienberichten zufolge nicht mehr geplant. Die Abschaltung wurde noch vor einigen Monaten vor allem mit dem erheblichen Einsparpotential begründet. Doch seitdem hat sich Einiges getan – Corona und das damit gestiegene Informationsbedürfnis dürfte nur ein Stichwort sein.Gemäß eines Berichts vonverhandelt die ARD nun mit SES Astra über eine Verlängerung der SD-Kanäle und soll äußerst attraktive Angebote erhalten haben. Kurzum: Die Fortführung der SD-Sender wird für die ARD nun wohl billiger. Offenbar gehen die Pläne in die Richtung, dass man bis 2024 verlängert. Unterschrieben, so stellte es der Bericht dar, sei aber noch nichts.Auch wenn es billiger wird; das Geld muss die ARD über eine Umschichtung der Finanzmittel finden. Aktuell liegt die monatliche Gebühr für die Öffentlich-Rechtlichen bei 17,50 Euro – die Programme kosten aber mehr als 18,30 Euro – somit lebt die ARD in Teilen von Erspartem. Zurück aber zu den SD-Programmen. Das ZDF hatte bereits vor einigen Monaten bestätigt, dass man weiterhin auch in SD senden wolle.