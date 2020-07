Comeback der Europa League: RTL macht Beachparty für Rahmenberichte

TV-News

Eine Vor-Ort-Berichterstattung aus den Stadien ist nur eingeschränkt möglich. Daher testet RTL ein Sommer-Event.

Im August wird nicht nur die UEFA Champions League nach ihrer Coronapause zurückkehren, sondern auch weitere Spiele der UEFA Europa League stehen an. Ab dem 6. August ist das Turnier somit auch wieder zurück im Programm von RTL , dann stehen sich auf dem Platz der FC Basel und Eintracht Frankfurt gegenüber. Wegen der Hygieneregeln wird die TV-Übertragung bei RTL nicht mehr so aussehen wie bisher. Umfangreiche Rahmenberichte von einer oder gar mehreren Stadionpositionen sind nicht möglich. Deshalb wird der Privatsender anders verfahren: Die Rahmenberichte entstehen im Kölner „Cologne Beach Club km 689“. Mit Blick auf die Kölner Skyline und auf rund 1.000 Tonnen feinsten Sandstrand präsentiert Moderatorin Laura Wontorra gemeinsam mit Experte Roman Weidenfeller die langen Fußballabende. Auch Studiogäste und Live-Aktionen sind geplant.Vor Ort im Stadion werden die Spiele von Marco Hagemann kommentiert, als Co-Kommentator ist Steffen Freund im Einsatz. Eintracht Frankfurt steht im Viertelfinale gegen den FC Basel jedoch mächtig unter Druck und muss nach der 3:0 Niederlage aus dem Hinspiel zunächst einen Rückstand aufholen. Gelingt den Hessen das Comeback winkt der Elf um Trainer Adi Hütter die Teilnahme an dem Finalturnier in Nordrhein-Westfalen mit dem VfL Wolfsburg oder Schachtjor Donezk als mögliche Viertelfinal-Gegner.Das Europa-League-Endturnier findet in diesem August dann in vier Stadien in Deutschland statt: Düsseldorf, Duisburg, Gelsenkirchen sowie Köln. In Deutschland berichtet neben dem Free-TV auch DAZN als Streaming-Pay-Anbieter live von den Spielen.